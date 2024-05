Quatro suspeitos de roubo em ônibus são presos em Salvador

As investigações tiveram início após um dos envolvidos ter recebido um Pix de um dos aparelhos roubados

As investigações tiveram início após um dos envolvidos ter recebido um Pix proveniente de um aparelho roubado. Ações de inteligência policial contribuíram para a identificação dos outros autores do roubo, ocorrido na sexta-feira (17), no bairro de Bom Juá.