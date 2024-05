ESTRADA VELHA DO AEROPORTO

Preso trio suspeito de esquartejar jovem que desapareceu após sair de casa

Corpo de Thiago Tavares dos Santos foi localizado dentro de sacos na Estrada Velha do Aeroporto; criminosos alegam que mataram rapaz após ele ter invadido a casa de uma mulher

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 18:15

Thiago Tavares dos Santos Crédito: Reprodução / Redes sociais

O trio suspeito de participar da morte de Thiago Tavares dos Santos foi preso nesta quarta-feira (22). O corpo do jovem foi encontrado esquartejado, na Avenida Aliomar Baleeiro, na altura do bairro de Mussurunga, na quarta-feira (15). Segundo a família, Thiago havia desaparecido depois de ter um surto e sair de casa sozinho.

Os três envolvovidos foram identificados e tiveram os mandados de prisão cumpridos, ao se apresentarem na sede da 1ª DH/Atlântico, acompanhados de advogados.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam a participação de cinco envolvidos, sendo que três são integrantes de uma facção com forte atuação na localidade do Parque São Cristóvão.

A principal linha de investigação da polícia é de que os crimimosos teriam matado Thiago em retaliação após ele ter, supostamente, invadido a casa de uma mulher. Thiago estava em surto quando foi alcançado pelos criminosos.

Um dos envolvidos no homicídio, identificado como Carlos Eduardo do Carmo Oliveira, foi assassinado e o corpo foi localizado em uma área de mata, no Parque São Cristóvão, na sexta-feira (17). A morte dele também é apurada pela 1ª DH/ Atlântico.