BAHIA

Quatro traficantes baianos morrem ao tentar fugir para o Rio de Janeiro

Grupo atuava na Ilha de Vera Cruz

Quatro traficantes integrantes de uma facção com atuação na Ilha de Vera Cruz, que estavam planejando fugir para comunidades do Rio de Janeiro, morreram em uma operação policial. Os criminosos, que tinham atirado contra policiais na última terça (5), foram atingidos nesta sexta-feira (8), durante operação integrada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os PMs encontraram o grupo na cidade de Conceição do Almeida. Na tentativa de prisão houve confronto e quatro criminosos acabaram feridos. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Os homens eram envolvidos com homicídios, roubos e corrupção de menores, e costumava postar fotos com armas nas redes sociais. Com o grupo, a polícia encontrou 16 artefatos explosivos, submetralhadoras, revólveres, carregadores e munições.