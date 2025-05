TRANSPORTE PÚBLICO

Que horas fecha a Estação da Lapa? Veja horário de funcionamento

Terminal de transbordo é um dos mais movimentados de Salvador

Elis Freire

Publicado em 2 de maio de 2025 às 17:07

Estação da Lapa Crédito: Reprodução/CCR Metrô

“Todos os caminhos levam à Lapa”, frase adaptada do dizer do Império Romano “todos os caminhos levam à Roma” faz todo o sentido na cidade de Salvador, já que a Estação da Lapa é um dos principais terminais de transbordo rodoviários e de ligação com metrô da cidade. Cerca de 500 mil pessoas circulam diariamente pela estação, localizada na Avenida Vale do Tororó, em Nazaré, no centro de Salvador. >

Mas, que horas a estação fecha? De acordo com informações oficiais da assessoria de comunicação, a Estação da Lapa opera diariamente, de segunda a domingo, das 5h à 0h (meia-noite). O horário do metrô é o mesmo. Já a estação de BRT funciona das 5h às 23h10, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados.>

Além do transporte público com mais de 20 linhas de ônibus e da integração com o Metrô de Salvador e com o BRT, o local reúne diversos serviços, como recarga do SalvadorCard, lanchonetes, lojas de roupas, pet shop e serviços gratuitos sazonais de apoio à comunidade. >