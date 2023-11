Quem tem direito? Quando cai? Como calcular? Tudo que você precisa saber sobre o 13°

O 13º salário, que deverá ter a primeira parcela paga até quinta-feira (30), representa alívio para os trabalhadores e aquecimento da economia regional. Até o final do ano, a economia baiana deve receber cerca de R$12,1 bilhões com a gratificação, o que representa 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. As projeções são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos (Dieese).



Todo trabalhador em regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa tem direito ao 13º. Mas não é só esse grupo que vai receber o benefício. Confira abaixo as principais dúvidas sobre o tema.