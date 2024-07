INTERDIÇÃO

'Queremos proteger o nosso território', diz equede do Terreiro da Casa Branca após desapropriação de prédio irregular

Imóvel construído ao lado do terreiro foi desocupado na terça-feira (9)

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 07:00

Imóvel foi construído de forma irregular e apresentava risco de queda Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A desapropriação do imóvel construído irregularmente ao lado do Terreiro da Casa Branca foi iniciada na manhã desta terça-feira (9) pela Prefeitura de Salvador. Fundado em 1830, o espaço religioso foi o primeiro terreiro a ser reconhecido e tombado como Patrimônio Histórico do Brasil.

Para a equede e advogada do terreiro, Isaura Genoveva, a desapropriação é um passo em prol da demolição do edifício de cinco andares, que ameaçava a segurança dos frequentadores da casa.

“A gente entende que é um passo normal e agradecemos aos deuses e aos orixás que tudo ocorreu de forma pacífica. Nós só queremos proteger o nosso território sagrado e ficamos aliviados porque agora sabemos que ele terá um pouco mais de segurança. Esperamos que a demolição ocorra de forma célere e leve em consideração os cuidados necessários para que a casa não seja afetada”, afirmou.

A advogada relatou que apesar de não afetar as atividades do terreiro, o prédio tirava a privacidade das cerimônias religiosas. A relevância desta questão causou a determinação do fechamento das janelas do edifício com vista para a casa, garantindo que os ritos ocorressem de maneira reservada. A angústia com o risco de queda aumentava nos períodos com maior incidência de chuvas.

“Para nós foi muito difícil porque a nossa religião preza pelo território e pela boa convivência. Tínhamos medo porque o terreno é acidentado e os engenheiros identificaram que havia chance de desabamento. Se um prédio daquela proporção ruir, pode colocar em risco todos os templos sagrados que estão ali e a vida das pessoas, já que nós fazemos cerimônias ao ar livre”, continuou.

A invasão do território começou em 2019. No mesmo ano, os responsáveis pelo Terreiro da Casa Branca formularam denúncia ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em 2020, a queixa foi feita no Ministério Público (MP) que abriu um inquérito civil. A mobilização se intensificou no final de 2023, que culminou na garantia da proteção do território.