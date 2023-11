‘Quero um cocô’: criança surpreende em pedido na campanha de Natal dos Correios

Manuela fez um desenho do presente que ela quer receber. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O que você faria se uma criança te pedisse um cocô de presente? Calma, o que a pequena Manuela Miranda, 4 anos, pediu ao Papai Noel dos Correios é um brinquedo que tem a forma do excremento e que parece uma geleia quando apertado. O nome é Sticky The Poo e ela viu no TikTok. Nesta quinta-feira (9), teve início a campanha de natal da empresa, onde crianças deixam cartinhas pedindo presentes e adultos escolhem uma delas para presentear.



Todas as unidades dos correios de Salvador estão participando da campanha, e também os shoppings Bela Vista, Paralela, Passeo e Piedade. As cartinhas já estão disponíveis nesses locais e no site (https://blognoel.correios.com.br/). O público tem até o dia 11 de dezembro para pegar um dos pedidos e até o dia 15 do mesmo mês para entregar o presente nesses pontos.

O superintendente dos Correios na Bahia, Vaner do Prado, explicou que a campanha já exista há 34 anos, que foram entregues 6,3 milhões de presentes nesse período e que as crianças beneficiadas são estudantes da rede pública, do 1º ao 6º ano, e em vulnerabilidade social com até 10 anos.

“No ano passado, recebemos 15 mil cartinhas e atendemos 11 mil pedidos. Tem cartas que chegam na última fase e encontram mais dificuldade de ser adotada, por isso, a gente pede que as crianças façam os pedidos antes. Hoje, já temos cerca de 9 mil cartas no blog. A essência desse projeto é a responsabilidade social, tentar participar da vida social sem apenas produtos e serviços”, disse.

No Shopping Piedade, as cartinhas foram divididas em três pilhas em cima do balcão. A maioria das crianças desenhou o brinquedo que quer ganhar. A pequena Manuela, 4 anos, entregou o pedido dela nas mãos do próprio Papai Noel. Ela, que já quis ser jardineira, chegou na casinha dizendo que queria ser dentista quando crescer, e saiu dizendo para a mãe que agora ela quer ser Papai Noel. “Eu quero um cocô”, disse ao Bom Velhinho.

“Quando a gente dá um presente para alguém quem ganha é a gente, porque isso vai para o universo volta em dobro, ainda mais para crianças que são seres inocentes”, contou a mãe dela, a digital influencer Adriana Kethylin, 28 anos.

O horário de funcionamento das casinhas do Papai Noel, onde estão as cartas, é o mesmo das agências e dos shoppings. O superintendente do Shopping Piedade, Pablo Vieira, contou que o estabelecimento também está com uma parceria com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae) onde parte da bilheteria do parquinho que fica dentro da decoração de Natal, inaugurada na semana passada, será destinada para a instituição.

“Recebemos com todo o carinho essa parceria com os Correios. É o primeiro ano que essa campanha está sendo realizada no Piedade e a gente espera que seja uma parceria duradoura, as portas do shopping estão abertas. Desejamos a todos um Natal de paz, alegria, união e solidariedade”, afirmou. O funcionamento é das 9h às 20h, de segunda-feira a sábado.