Quinze celulares são apreendidos em celas e 13 presos são transferidos

Treze custodiados foram transferidos e 15 celulares foram apreendidos nesta terça-feira (15), durante uma operação da Secretarias da Segurança Pública (SSP) e da Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).



Celas do sistema prisional em Salvador foram revistadas por policiais penais do Grupamento Especializado de Operações Prisionais (GEOP), com apoio de equipes do Batalhão de Guardas e de Choque da PM.



Com os presidiários, integrantes de facções, foram encontrados, além dos 15 celulares, duas facas. Não foi informado para quais unidades os presos foram transferidos.