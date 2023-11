Recadastramento de ambulantes para o Natal no Centro Histórico termina nesta quinta-feira (30)

Vendedores ambulantes que trabalham no Centro Histórico têm até esta quinta-feira (30), até às 17 horas, para realizar o recadastramento e obter licença para trabalhar durante a programação do Natal de Salvador, que acontecerá entre os dias 6 de dezembro e 6 de janeiro. Dos 350 ambulantes que atuam na região, 315 já realizaram o procedimento, que é feito na Prefeitura Bairro do Pelourinho, no Terreiro de Jesus.



“O recadastramento só vale para quem trabalha no Centro Histórico o ano todo. Os vendedores vão receber um kit e já estarão licenciados para o Carnaval”, explicou Alexandre Tinôco, secretário municipal de Ordem Pública de Salvador, durante a divulgação da programação do Natal de Salvador.