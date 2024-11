AEROPORTO DE SALVADOR

Receita apreende quase 10 kg de droga em mala de brasileiro que vinha de Lisboa

O valor total estimado da apreensão foi de 1,3 milhão de reais

Quase 10 kg de drogas foram apreendidas nesta quarta-feira (13), no Aeroporto de Salvador, pela Receita Federal. Segundo a corporação, trata-se provavelmente de haxixe, uma droga derivada da maconha, que estava na mala de um brasileiro que voltava de Lisboa, em Portugal. O valor total estimado da apreensão foi de 1,3 milhão de reais.

Os tabletes da droga, com aparência de haxixe, foram encaminhados para a Polícia Federal, que prosseguirá com a apuração do caso. A perícia vai confirmar também qual a droga de fato.