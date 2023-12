Recém-nascido é abandonado dentro de saco ainda com cordão umbilical em Feira

Um bebê recém-nascido que havia sido abandonado no bairro do papagaio, em Feira de Santana, foi resgatado por policiais militares na manhã da sexta-feira (1).



Uma equipe da 66ª foi chamada após o caso ser denunciado pela central telefônica da polícia e foi até o local. O bebê foi encontrado no ponto indicado, ainda com o cordão umbilical, dentro de um saco plástico.



Imediatamente os PMs levaram o bebê para o Hospital Estadual da Criança, onde ele recebeu todos os cuidados necessários.