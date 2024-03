EDUCAÇÃO

Reda: 166 professores da Educação Básica são convocados para contratação na Bahia

Os aprovados que irão atuar em unidades escolares da capital e do interior devem enviar a documentação exigida no período de 14 a 27 de março

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (14), a convocação de 166 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para professor da Educação Básica, que ofertou o total de 1.119 vagas para contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Nesta seleção, foram habilitados 10.088 candidatos, tendo sido realizadas, até então, onze convocações.