Rede Alpha Fitness inaugura primeira academia em Feira de Santana no dia 18

A Rede Alpha Fitness inaugura sua primeira unidade em Feira de Santana na próxima segunda-feira (18). A rede de academias tem expandido suas atividades no estado e inaugurou recentemente uma segunda unidade em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.



"Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia, um polo que só faz crescer economicamente. Não poderíamos deixar de levar o padrão Alpha, que vem dando certo ao longo desses mais de 10 anos de tanto trabalho e dedicação, para a cidade. Esperamos muito impactar positivamente o público feirense e contribuir para a promoção da saúde e do bem-estar", diz Leandro Cardoso, CEO da Rede Alpha Fitness.