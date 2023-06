Rede de academias de Lucas Lucco abre unidade em Salvador

Salvador vai ganhar uma unidade, na Avenida Vasco da Gama, da rede de academias de ginástica Skyfit, pertencente ao cantor sertanejo Lucas Lucco. O espaço, que conta com cerca de 2000 m², contempla musculação, aulas de ginástica e box funcional.



Como aponta a reportagem de Isabela Rovaroto ao portal Exame, a aposta do cantor no empreendedorismo rendeu frutos: cerca de 70 milhões de reais. Já são mais de 80 unidades abertas como franquias da rede de academias, lançada em 2020 (durante a pandemia).