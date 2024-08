INVESTIGAÇÃO

Rede de mensagens de ódio on-line é desmontada em Ilhéus

Uma rede de mensagens de ódio foi desmantelada na manhã desta quinta-feira (22) em Ilhéus, no sul da Bahia. Agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram mandado de busca e apreensão para apurar uma série de crimes relacionados a discriminação de raça, origem e opção sexual.

De acordo com a PF, as investigações levaram a identificação de um dos responsáveis pelo envio de mensagens contendo "conteúdo de ódio" na internet. A partir deste suspeito, os policiais descobriram espaços virtuais de troca de mensagens criminosas entre integrantes do grupo.