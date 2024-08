DE GRAÇA

Salvador inaugura na Avenida Centenário mais uma academia ao ar livre

Na unidade inaugurada só estarão disponíveis os exercícios de musculação, mas estruturas de outros pontos do projeto pela cidade disponibilizam aulas de atividades físicas, como zumba, yoga, boxe, funcional, kickboxing e ritmo, cada uma com 50 minutos de duração. A previsão é de que, em três semanas, outras modalidades passem a integrar a programação do ponto na Centenário.

No espaço de um mês, cada unidade atende em torno de dois mil cidadãos. A unidade Calabar é a sexta do projeto, juntamente com as do Dique do Tororó, do Imbuí, de Cajazeiras, de Itapuã, e de Mané Dendê. Desde seu início, em julho, as academias contabilizam mais de 21 mil atendimentos profissionais à população, e 27 mil agendamentos de uso.