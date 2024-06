ATIVIDADE FÍSICA

Saiba regras para se cadastrar na primeira academia ao ar livre de Salvador

Espaço funcionará diariamente no Dique do Tororó

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de junho de 2024 às 12:10

Academia no Dique Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Na manhã deste sábado (7) foi inaugurada a primeira academia ao ar livre de Salvador. Localizada no Dique do Tororó, próximo a estação Barris do BRT. O espaço funcionará todos os dias em dois turnos, com atividades começando às 5h30 e terminando às 9h30 pela manhã e das 17h até 21h pela tarde. Nos fins de semana, as aulas matutinas iniciam às 6h.

Quem quiser acessar o espaço deverá realizar o agendamento através do aplicativo "Mude" e escolher quatro opções de horários por turno, sem cobrança de taxa. As vagas estarão disponíveis 24 horas antes do início da aula, com limite de 30 alunos para musculação e 15 alunos para atividades coletivas, como boxe, muaythai, treinos funcionais, capoeira e ritmos.

Cada aluno pode agendar até duas aulas no mesmo dia, sendo proibido o agendamento de dois horários em sequência. É obrigatório levar um documento com foto na entrada da aula, que tem duração de 50 minutos e até 5 minutos de tolerância para atrasos.

Menores que 15 anos não poderão usar o equipamento e aqueles que ainda não completaram 18 anos devem se apresentar de forma antecipada para fazer o cadastro presencial. Ele deverá estar acompanhado de um responsável e os dois devem levar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovação de matrícula escolar do menor. Alunos com mais de 60 anos devem apresentar atestado específico para a prática de musculação.

Para fazer o cadastro, o usuário deve informar o nome, CPF, número de celular e data de nascimento, além de indicar um contato de emergência. Ele também será submetido a um questionário, com questões relacionadas a saúde e a prática de exercícios, onde será feita uma ficha de saúde do aluno. Segundo o Mude, o objetivo é identificar a necessidade de avaliação de um médico antes do início ou aumento do nível da atividade física.

Após se cadastrar no aplicativo, o interessado deve escolher a unidade e agendar a sua aula. Atenção: a geolocalização do Mude tem como referência a cidade do Rio de Janeiro, então será necessário trocar a localização. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

O uso de vestimenta adequada para as atividades, como tênis e camisa, é obrigatório, sendo proibido se exercitar com vestimentas jeans, molhadas ou de banho não é permitida. O consumo de alimentos e bebidas alcóolicas no local, o comércio de produtos nas dependências da academia e a prática sob efeito de álcool ou drogas também não são permitidos. Em caso de comportamento inadequado, o usuário pode ser expulso.