Salvador ganha terceira academia pública ao ar livre; saiba onde fica

Funcionamento é ao ar livre e serviço é gratuito

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de julho de 2024 às 12:33

Academia ao ar livre Crédito: Jefferson Peixoto

A capital baiana passa a ter mais uma Academia Salvador, desta vez no Novo Mané Dendê, em Ilha Amarela. O equipamento – o terceiro do tipo na cidade – foi entregue pela Prefeitura na noite da terça-feira (30).

O espaço conta com toda a estrutura de uma academia convencional, funciona ao ar livre e tem acesso gratuito. As aulas são supervisionadas por professores formados em Educação Física e acontecem de domingo a domingo.

O coordenador de Esportes da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) e responsável técnico do projeto, Rafael Seara, afirmou que o objetivo da Academia Salvador é fazer com que a população, sobretudo aquela de menor poder aquisitivo, tenha acesso a atividades físicas em espaços públicos e com a supervisão profissional.

“A ideia também é democratizar os espaços públicos, por isso buscamos inaugurar as academias em pontos estratégicos da cidade. Aqui temos os mesmos serviços que podem ser encontrados em uma academia paga: professores formados, estagiários e até recepcionais, justamente para que toda a população tenha o suporte necessário”, explicou Seara.

A aposentada Maria de Souza, de 62 anos, mora bem próximo ao novo equipamento público. Todos os dias, para manter a saúde firme, ela faz duas caminhadas. A primeira sempre nas primeiras horas da manhã; a segunda, religiosamente no cair da noite.

Nesta terça, enquanto à academia era entregue, Maria aproveitou para tirar dúvidas com um dos professores de como ter acesso ao novo serviço gratuito disponível no bairro. A intenção dela é incluir a musculação em sua rotina de exercícios.

“Achei uma maravilha e o melhor é que é bem próximo à minha casa. Quero frequentar as aulas na companhia da minha neta. Ótimo saber que, agora, todos nós teremos acesso a uma academia sem ter que pagar nada. Honestamente, espero que todos tenham a consciência de não vandalizar os equipamentos”, comentou a aposentada.

A primeira academia pública foi inaugurada há um mês no Dique do Tororó. Em seguida, foi entregue à do Campo da Pronaica, em Cajazeiras. O próximo equipamento será no Imbuí – nesta última, as pessoas também terão acesso a aulas de crossfit. De acordo com o titular da Sempre, Júnior Magalhães, a gestão municipal pretende terminar o ano com 20 academias públicas em funcionamento na cidade.

Para participar das aulas da Academia Salvador, os interessados deverão realizar o agendamento através do aplicativo MUDE, disponível gratuitamente na App Store e Play Store. As aulas, com duração de 50 minutos, têm capacidade pré-estabelecida de alunos.