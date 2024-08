ESPORTES

Primeira academia pública com aulas de crossfit do país é inaugurada em Salvador

Equipamento tem toda infraestrutura necessária para o esporte

Estadão

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 12:31

Academia pública no Imbuí Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

A primeira academia pública com aulas de crossfit do país foi inaugurada neste sábado (10), no bairro do Imbuí, em Salvador. O equipamento é o quarto entregue na capital baiana e conta com acesso gratuito e total infraestrutura para as pessoas que desejam praticar atividades físicas.

O equipamento do Imbuí conta com 600 kg de anilhas com estante antifurto, colchonetes, 19 equipamentos, todos em aço inoxidável e resistentes tanto à chuva quanto ao sol, dentre outros benefícios, além de instrutores, profissionais de educação física e nutricionistas, que indicarão e acompanharão as atividades físicas a serem realizadas pelos usuários de maneira individualizada.

A Academia Salvador do Imbuí terá como diferencial uma área de 300 metros quadrados, exclusivos para aulas de musculação, e 100 metros quadrados para aulas coletivas, como crossfit, funcional, ritmos, boxe, kickboxing e alongamento. Hoje, são mais de 7 mil cadastros no sistema para utilizar as Academias Salvador, com mais de 14 mil atendimentos.

Ainda neste mês, outras quatro academias públicas devem ser inauguradas, em Itapuã, na avenida Centenário, na Boca do Rio e no Bonfim.

“Esse equipamento é de nível diferenciado, porque ele tem 300 metros, é maior do que os outros. Tem uma área livre ali de 100 metros, onde temos uma novidade nele, que são as aulas de crossfit. A primeira academia do Brasil pública com aula específica de crossfit, com professores”, afirmou Rafael Seara, coordenador geral das Academias Salvador.

O secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Junior Magalhães, ressaltou que até o final do ano serão 20 Academias Salvador instaladas e declarou que a iniciativa democratiza a prática esportiva na cidade. “A Academia Salvador representa a qualidade de vida, a democratização da prática esportiva, com acesso às pessoas que não têm condições de pagar, com toda a qualidade, com profissional de educação física”, disse.

“Além da musculação, nós temos crossfit, aulas coletivas, estamos implantando aula de zumba, de dança, boxe, kickboxing, yoga. Nós estamos passando a média de quase 2 mil pessoas por cada academia dessa. Quando a pessoa tem a prática esportiva, a saúde está melhor, melhora a saúde mental, inclusive, você socializa e, com isso, você tem um envelhecimento mais saudável”, acrescentou o secretário.