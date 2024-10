PRÊMIO

Rede de supermercados vai sortear carro elétrico zero km

A rede de supermercados RedeMix vai sortear um carro elétrico zero quilômetro. A ação faz parte da comemoração do aniversário de 20 anos, que terá ofertas nas 17 lojas da rede, envolvendo mais de 200 marcas. Também serão distribuídos brindes e lançado um programa de benefícios.

Na próxima terça-feira (22), será lançado o MeuRedemix, o clube de benefícios do grupo que inclui descontos exclusivos e novidades nas compras em lojas físicas. Para fazer o cadastro e ter acesso ao programa e aos descontos, é só baixar o aplicativo Meu RedeMix, e fornecer o CPF no caixa na próxima compra feita.

A promoção do carro funciona apenas nas lojas físicas, presentes no Imbuí, Pituba, Itaigara, Alphaville, Itapuã, Vila Laura, Horto Florestal, Ondina, Corredor da Vitória, Stella Maris, Vilas do Atlântico, Simões Filho, Lauro de Freitas, Iapi, Paripe e Sete Portas.