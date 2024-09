FESTIVAL DA PRIMAVERA

Terceira edição do Mercado Iaô Primavera é realizada no próximo domingo na Ribeira

Evento conta com apresentações musicais e exposição de produtos artesanais na Fábrica Cultural

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 18:16

Mercado Iaô acontece neste domingo (29) Crédito: Divulgação

Compondo a programação do Festival da Primavera, a terceira edição do Mercado Iaô Primavera acontece no próximo domingo (29), na Fábrica Cultural, localizada no final de linha da Ribeira. O evento será realizado das 10h às 21h e conta com shows, manifestações culturais, além da exposição de produtos artesanais de moda, beleza, autocuidado, decoração, acessórios e gastronomia. A entrada é gratuita.

A apresentações musicais serão divididas em três palcos montados na Fábrica Cultural. A programação do Palco Diva conta com Sarajane e Jau, o grupo Sambaiana, comandado pela cantora Ju Moraes, o cantor Del Feliz e a artista DJ Milla. O Galpão das Artes terá shows de DJ Belle e do cantor e poeta Ricardo Boa Sorte.

A abertura da festa ocorre às 11h30 na Praça dos Saveiros com Samba da Leoah e Samba Ohana. O Mercado Iaô também conta com concertos itinerantes de Jorge Fogueirão e da artista e dançarina Ágatha Simas.