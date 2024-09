INVESTIMENTO

Mercado Livre vai abrir novo centro de distribuição na Bahia

Unidade será inaugurada no final de 2025 em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador

Flavio Oliveira

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 18:06

Mercado Livre vai abrir novo centro de distribuição na Bahia Crédito: Divulgação

O Mercado Livre vai abrir um segundo centro de distribuição na Bahia no final do ano que vem, ampliando a capacidade de atendimento a vendedores e clientes da região. A unidade será implantada na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O primeiro CD da companhia foi inaugurado há 4 anos em Camaçari, também na RMS, e significou um ganho de 15% em marketing share (participação de mercado) para a marca.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (24) pelo vice-presidente sênior e líder da empresa no Brasil, Fernando Yunes, e pelo diretor sênior de logística da companhia, Luiz Vergueiro. Os dois participaram de uma coletiva de imprensa no Mercado Livre Experiencie 2024, evento criado pela organização para reunir marcas, produtos, empreendedores e prestadores de serviços envolvidos no ecossistema da empresa. Recentemente, o Mercado Livre ultrapassou a Petrobras e tornou-se a empresa latino-americana com maior valor de mercado. Nascida como um marketplace, o Mercado Livre hoje possui uma série de empresas e serviços que inclui, entre outros negócios, a fintech Mercado Pago.

O valor do novo investimento na Bahia não foi revelado, mas ele faz parte da soma de R$ 23 bilhões anunciada no início deste ano para o Mercado Livre incrementar suas operações. Do número também fazem parte aplicações em comunicação, aeronaves, automação, veículos elétricos e novos centros de distribuição, principalmente fora da região Sudeste. O mais novo deles será inaugurado na quinta (26), no Distrito Federal. O objetivo dos investimentos, segundo Yunes, é ganhar mercado por meio da redução de prazos de entrega e de custos de frete, tanto para o vendedor quanto para o consumidor.

Ao final dessa rodada de investimentos, o Mercado Livre passará a contar com 21 centros de distribuição, dobrando a capacidade de operação logística da empresa. “É uma aposta no crescimento do Brasil, do e-commerce e do Mercado Livre”, ressaltou Yunes. A estratégia é usar os novos CDs para aumentar a capilaridade da empresa, regionalizando ainda mais suas operações. Atualmente, 53% das vendas já são entregues em até 24 horas em 232 cidades do país. A meta é aumentar em 40% o número de municípios alcançados por essa capacidade de entrega.