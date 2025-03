NOVIDADE

RedeMix do Chame-Chame, atingido por incêndio no mês passado, será aberto na próxima terça (11)

Unidade terá padaria, com produção própria, vendas pelo site para retirar em loja e mais de 70 ofertas de inauguração

Tharsila Prates

Publicado em 6 de março de 2025 às 19:50

Nova loja no Chame-Chame Crédito: Divulgação

A nova loja da RedeMix será inaugurada na Rua Professor Sabino Silva, no bairro do Chame-Chame, na próxima terça-feira (11), com mais de 70 ofertas exclusivas. No mês passado, a área externa da unidade foi atingida por um incêndio, que começou em dois geradores de energia em frente ao supermercado, mas a situação foi controlada, sem feridos e sem grandes prejuízos.>

Com investimento de R$ 30 milhões, a unidade ocupa um terreno de 2 mil metros quadrados, com um salão de vendas de 750 m² e 60 vagas de estacionamento. De acordo com o sócio-diretor da RedeMix, João Claudio Andrade, esta será a 18ª unidade da rede, que é 100% baiana. A unidade do Chame-Chame terá padaria, com produção própria, e oferecerá serviços como vendas pelo site para retirar em loja, além de ofertas para clientes do Clube de Benefícios MeuRedemix.>

"Essa loja representa um importante passo na nossa estratégia de crescimento e qualificação dos serviços oferecidos aos nossos clientes. Esperamos receber um fluxo de pessoas que vai gerar cerca de 40 mil vendas no mês e contribuir para a geração de empregos na região. Serão gerados cerca de 120 empregos diretos com a inauguração, totalizando 2.400 colaboradores atualmente em toda a rede", destaca João.>

Ainda segundo o sócio-diretor, a expectativa é que a nova unidade do Chame-Chame contribua para um crescimento de 5% no faturamento bruto da RedeMix.>