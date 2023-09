Referência na covid-19, infectologista baiano Julio Croda recebe homenagem da ALBA

O médico baiano Julio Henrique Rosa Croda, referência no tratamento da Covid-19, recebeu nesta quinta-feira (21) a Comenda 2 de Julho entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem ocorreu durante sessão especial e foi proposta pela deputada estadual Fabíola Mansur (PSB).



Na ocasião, o médico recordou a luta que, junto com instituições públicas, enfrentou para encontrar uma resposta satisfatória para a população quando da disseminação do vírus. Julio Croda estendeu a homenagem a todos os profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia.