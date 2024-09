2ª MAIOR DO BRASIL

Refinaria de Mataripe completa 74 anos e comemora renovação

A Refinaria de Mataripe chega aos 74 anos, nesta terça-feira (17), modernizada, com inovações tecnológicas, excelência operacional e entre as melhores e mais modernas refinarias da América Latina

A Refmat é a 2ª maior refinaria do Brasil e 2ª maior exportadora da Bahia, responsável por 14% da capacidade total de refino do país, 42% do Nordeste e 80% do Estado, respondendo por 17% do ICMS e 10% do PIB baiano.