Relação com o irmão inspirou nova série de Cauã Reymond

Série ainda não tem data de estreia. Crédito: Saulo Kainuma

O ator Cauã Reymond, atualmente no ar na telenovela Terra e Paixão (Globo/TV Bahia), esteve em Salvador, neste domingo (25), para o lançamento de um empreendimento imobiliário e comentou sobre a nova série que está produzindo para a plataforma Globoplay. Mata-mata vai abordar os problemas que envolvem o mundo do futebol, como corrupção, abuso sexual e questões familiares.



Cauã contou que sempre foi muito ruim no futebol e que não era escolhido pelos colegas, nem mesmo para a função de goleiro, mas que começou a ter interesse no assunto depois de uma experiência com irmão mais novo. Os dois moraram juntos por um tempo e o esporte serviu para aproximá-los.

“Meu irmão e eu crescemos separados e a gente não tinha muita conexão. Eu gostava de surfar e ele de futebol. Comecei a jogar vídeo game com ele, Fifa, e a gente começou a conversar sobre futebol e isso foi criando uma conexão entre a gente. Quando ele seguiu a vida dele, eu continuei a gostar do assunto”, disse.

As histórias positivas e negativas envolvendo o tema despertaram a atenção e o interesse do ator. Ele desenvolveu o projeto da série e apresentou para a Globo, e a emissora topou a ideia. A proposta é mostrar os bastidos da vida de um jogador consagrado, mas de maneira ficcional, sem relação direta com as estrelas do esporte.

A equipe de redatores inclui nomes como Thiago Dottori e Lucas Paraizo, este último desenvolveu trabalhos consagrados, como as séries Sob Pressão e Os outros, também disponíveis no Globoplay. Mata-mata ainda não tem data de estreia definida.

O artista esteve no bairro do Imbuí para o lançamento do Biosphere by Cauã Reymond. O empreendimento é inspirado por um conceito de moradia baseado no lifestyle do ator, terá área de lazer, estrutura para bicicletas e carros elétricos e melhorias no entorno do condomínio.

O Biosphere chega à Bahia depois de marcar presença em estados como Ceará, Piauí, Maranhão e Santa Catarina. Cauã fez uma sessão de fotos e gravou vídeos para divulgação do empreendimento. Ele retorna para o Rio de Janeiro ainda neste domingo. As gravações de Terra e Paixão recomeçam às 9h, nesta segunda-feira (26).