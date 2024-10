FINANÇAS

Relatório de Gestão Fiscal é apresentado e indica maior independência financeira de Salvador

O Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2024 foi apresentado nesta segunda-feira (30) pela Prefeitura de Salvador, em uma audiência pública no Bahia Center, Centro Histórico. Na ocasião, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal recebeu um documento tratando, principalmente, de autonomia financeira e prioridades de investimentos.

As receitas próprias tiveram um aumento significativo em comparação às transferências, caminhando em direção à independência financeira soteropolitana. “O nosso grau de autonomia financeira segue crescendo muito. Em 2022, Salvador tinha uma receita tributária 22% acima da receita de transferências correntes. Em 2023, essa margem já subiu para 27,7% e, neste ano, a gente já faz mais de 30%”, comentou Giovanna Victer, titular da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

“Ou seja, o município arrecada e tem 30% a mais de receita tributária do que tem de transferências correntes. Com este grau de autonomia, garantimos para o município as condições de alocar mais investimentos para realizar políticas públicas”, completou.