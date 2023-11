'Repete toda hora que ele morreu para salvar ela', diz tia de criança que viu pai ser assassinado

A menina de 6 anos que foi baleada de raspão durante um ataque em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, está traumatizada após ter visto o pai, Alexsandro Marques Barreto, de 47 anos, ser assassinado em um bar. O crime aconteceu nesta quarta-feira (15). Em relato à TV Bahia, a tia da criança disse que a menina não para de falar do crime. “A mãe dela relatou que ela tem repetido toda hora que ele morreu para salvar ela. Tá um trauma que vai ficar praticamente a vida toda. É pedir força a Deus e procurar alguns recursos, mas não é fácil", disse a tia identificada como Jaqueline. “É difícil ter que enfrentar esse trauma psicológico de tudo que ela presenciou e a perda do pai da forma que foi”, completou.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos chegaram em um carro, um dos ocupantes desceu do veículo e atirou contra Alexsandro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Além de Alexsandro e a filha, um outro homem também foi atingido pelos disparos. Ele foi identificado como Welington Lima Ferreira, de 44 anos. Segundo a TV Bahia, ele passou por cirurgia e está internado no Hospital Municipal de Salvador. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar informou que foi acionada e ao chegarem no local, os PMs constataram que um homem havia morrido no local e as outras duas vítimas haviam sido socorridas para uma unidade de saúde da região.