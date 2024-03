CONCURSO

Melhor ovo de Páscoa de Salvador será divulgado dia 16 pelo CORREIO

A prova dos ovos do concurso de Páscoa do CORREIO foi realizada na tarde desta terça-feira (12). Além da rotina diária de produção e edição de reportagens, a agitação tinha um motivo especial: era dia da prova do concurso de ovos da Páscoa. De grandes marcas de confeitaria a pequenos empreendedores baianos, 30 produtos foram avaliados por um corpo técnico de oito jurados.

Foram avaliados critérios como sabor, apresentação, criatividade, textura e inovação. Claro que a equipe da redação também participou da degustação, elegendo os seus favoritos ao final da prova. O resultado do concurso será divulgado na próxima edição de fim de semana do CORREIO, publicada neste dia 16 de março.

O concurso foi realizado originalmente entre os anos de 2016 e 2019 pela antiga editoria Bazar do jornal. A pandemia de covid-19 interrompeu a realização do projeto, que foi retomado este ano.

“A proposta é ajudar as pessoas a escolherem o seu ovo de Páscoa. Nós temos produtos de qualidade feitos aqui na Bahia, seja por grandes empresas ou pequenas confeitarias. São muitas opções, então, quando você tem uma dica ou opinião de alguém que você confia, facilita na escolha do produto”, afirmou a repórter Thais Borges

O júri é composto por integrantes da redação do CORREIO e convidados. São eles: Luísa Talento, professora e coordenadora do curso de Gastronomia da Unifacs; Pietro Gavazza, chef e influencer de gastronomia (@pietrogavazza); Suzane Senzano, empresária e influenciadora (@nannysenzano); Jailana Moura, responsável pelo perfil (@ondecomeremsalvador); Brenda Sales, jornalista e dona do perfil (@brendadesal); Luan Moura, professor de confeitaria (@luanmoura); Linda Bezerra, Thais Borges e Fernanda Varela, editora chefe, repórter e subeditora do CORREIO, respectivamente.