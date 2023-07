Resultado final do concurso para PM e Bombeiros é divulgado

O resultado final do concurso SAEB/05/2022, que visa o preenchimento de vagas para soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Bahia foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (28).



A edição do DOE também traz a relação dos aprovados por ordem de classificação. Os resultados podem ser conferidos também no Portal RH Bahia e no site da organizadora do certame. O concurso oferta duas mil vagas para soldado da Polícia Militar e outras 500 para soldado do Corpo de Bombeiros.