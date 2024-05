Reunião em Brasília discutirá preços e frequência de voos para a Bahia

Empresários do setor turístico se reunirão com as quatro principais empresas aéreas que fazem voos para a Bahia na próxima quarta-feira (22), em Brasília. O objetivo do encontro é expor as preocupações do trade local sobre a frequência de voos e os preços das passagens, que, segundo os gestores, ainda são um gargalo para o setor turístico no estado.