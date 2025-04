CONTRAVENÇÃO

Rifa é ilegal? Entenda crimes que levaram 24 pessoas à cadeia em operação na Bahia

Suspeitos são acusados de lavar dinheiro de rifas com sorteios manipulados

No Brasil, a comercialização de rifas com prêmios como os jetskis, carros de luxo e smartphones caros oferecidos por influenciadores digitais é proibida pela lei. O único caso em que são permitidas é quando são feitas na modalidade filantrópica, ou seja, para beneficiar ONGs, organizações sociais ou entidades beneficentes. Além disso, os sorteios legais devem ser feitos por meio de títulos de capitalização, que são regulados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão responsável por fiscalizar esse tipo de atividade.>

A investigação que resultou nas prisões desta quarta apurou que o grupo, liderado pelo influenciador Nanan Premiações e sua esposa, utilizava as redes sociais para divulgar rifas com prêmios de alto valor e manipulavam os resultados para beneficiar os integrantes. O passo seguinte da ação criminosa era contratar empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem dos valores capturados. >

Apesar da associação se valer de fraude nos resultados dos sorteios, também há rifeiros que enriquecem sem precisar adulterar as premiações, como esclarece o advogado. “Muitas vezes nós temos rifas que não são devidamente legalizadas, mas o resultado é correto e é realmente aleatório, mas a venda desses ingressos acaba sendo muito substancial na internet, com processos acessíveis, facilidade de pagamento por meio do PIX e anúncios chamativos em portais de fácil interação”>

Ao todo, 24 pessoas foram presas nesta quarta-feira (9), acusadas de compor um esquema de lavagem de dinheiro através da comercialização de rifas fraudadas em Salvador, RMS, Vera Cruz, São Felipe, Juazeiro e Nazaré. De acordo com o delegado Fábio Lordello, diretor do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), a organização criminosa funcionava da seguinte maneira: influenciadores chegavam a sair do estado para frequentar festas e eventos onde divulgavam as rifas. Já os PMs eram uma espécie de “braço armado” da quadrilha. >