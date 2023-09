Risco de morte: Inmet emite alerta vermelho para calor extremo na Bahia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu nesta sexta-feira (22/9), a Bahia na lista de estados em “alerta vermelho” para a onda de calor que atinge o interior do país. O fenômeno atinge 12 unidades federativas do Brasil.



Até a última quarta-feira (20), o alerta vermelho atingia apenas 9 estados. Além da Bahia, Maranhão e Distrito Federal também foram incluídos na lista.



No caso da Bahia, a região mais afetada será o oeste do estado. Salvador não teve registrar fortes aumentos de temperatura.