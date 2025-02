ENTRADA E SAÍDA

Rodoviária, Ferry-boat e mais: veja funcionamento dos transportes no Carnaval de Salvador

Sistemas vão ampliar oferta de viagens para a folia

O Carnaval está chegando e, com ele, há um aumento no fluxo de turistas e moradores em Salvador - seja para entrada ou saída da capital. Para isso, diversos sistemas de transporte vão oferecer viagens extras e horários especiais. Confira abaixo o funcionamento: >

Terminal Rodoviário de Salvador

Lanchas para Vera Cruz e Morro de São Paulo

A programação das lanchas com destino a Vera Cruz e Morro de São Paulo, seguirá normalmente durante este período, com os horários habituais de operação.>

Já para Morro de São Paulo, serão realizados 06 horários diários, com a operação de 04 embarcações, com uma estimativa de transporte de aproximadamente 7.000 passageiros.>

Sistema Ferry-boat

Terminal metropolitano

As linhas integradas ao metrô, com pontos finais nos Terminais de Integração de Águas Claras, Pirajá, Mussurunga e Terminal Aeroporto, seguirão o roteiro normal, mas com horários de funcionamento estendidos até a chegada da última composição do metrô. >