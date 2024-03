NÃO TEM ÔNIBUS

Rodoviários do transporte metropolitano entram em greve na RMS

Os rodoviários do transporte metropolitano entraram em greve na manhã desta quarta-feira (13). Por causa disso, diversas garagens de ônibus estão com as atividades paralisadas.

Ainda segundo o sindicato, o motivo da paralisação é um impasse nas negociações com empresários. Entre as reivindicações, a categoria pede 11% no salário, 20% no ticket alimentação e 100% na cesta básica. Já os empresários, segundo o Sindmetro, oferecem 2,75% no salário, 2,75% no ticket e 2,75% na cesta básica.