CONFIRA MUDANÇAS

Rotas de ônibus são alteradas após queda de árvore na Av. Garibaldi

O itinerário em algumas linhas de ônibus sofreram alteração por conta da queda de uma árvore na Avenida Anita Garibaldi , em Salvador, na manhã desta quinta (4). As informações são da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Agora, os coletivos que seguem em direção a Avenida Milton Santos, foram desviados para a Av. Oceânica e de lá seguem pela Rua Euricles de Matos, acessam a Av. Anita Garibaldi, e utilizam o retorno após o Hospital Jorge Valente. Já os ônibus que vem da Avenida Milton Santos no sentido Garibaldi, retornam no Largo do Camarão para acessar a Av. Oceânica, Rua Euricles de Matos e deste ponto seguem o itinerário.