CONFLITO

Rotina de discussões: vizinhos detalham ações de filho que matou pai em apartamento

Jovem se irritou por não ganhar dinheiro para o Carnaval antes de atacar os pais

Wendel de Novais

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 12:23

Crime aconteceu em prédio na Vila Laura Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O homicídio de Luís Sandoval Costa Peres, 61 anos, morto pelo próprio filho no Conjunto Laura Catarina, no bairro da Vila Laura, em Salvador, causou revolta em vizinhos. O suspeito do crime, Prince Luís Costa Peres, 25, foi preso em flagrante pela polícia, mas quase foi linchado antes. Para quem mora perto da família, o caso foi o ápice de uma rotina de discussões entre Prince e os seus parentes. >

Amigo e vizinho de Sandoval, José Sebastião, 63, relatou à reportagem que, em conversas com ele, a vítima confidenciou uma atitude agressiva de Prince em relação aos pais por conta de dinheiro. Segundo ele, a situação ficou ainda mais difícil quando Sandoval precisou fazer uma cirurgia, o que limitou a renda em casa. >

“Lamentavelmente, o pai já havia se queixado sobre essa a arrogância e violência. Ele queria ter as coisas no momento que pedia, queria tudo o bem melhor e o pai vivia trabalhando. Ele estagiava antes, mas acabou o estágio. Por isso, não teve mais recursos e começou com essa violência em casa, querendo dinheiro a todo momento”, diz Sebastião. >

Outra moradora, que não se identifica, conta que se surpreendeu com quando viu o pai de Prince pedir por socorro. Ela relata que o suspeito aparentava ser alguém muito quieto e que o via com a roupa do estágio que fazia, mas tinha desaparecido nos últimos meses. >

“Tinha um tempo que não via ele [Prince] por aqui, deu uma sumida recentemente. Para mim, que não sou do prédio dele, foi uma surpresa assustadora. Eu fiquei sabendo depois de ontem que ele brigava muito com os pais e era violento por quem mora lá e ouvia. Aqui na rua ele parecia bem quieto, inclusive. Foi um choque saber”, conta ela. >

Ela continua destacando o que ouviu de pessoas que moram no mesmo edifício da família. “No prédio, o povo disse que dava para ouvir essas discussões na casa deles e percebia que ele [Prince] estava no meio. Não dava para saber, porém, o motivo dos conflitos que ficavam nos gritos mesmo, sem agressões”, completa. >