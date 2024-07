SEGURANÇA

Roubos a bancos têm queda de 87,5% na Bahia, apontam dados da SSP

A Bahia teve uma redução de 87,5% dos ataques contra instituições financeiras – bancos e terminais de autoatendimento -, entre janeiro e junho de 2024, comparado ao mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre deste ano, foi registrado um caso, sendo sete ocorrências a menos que em 2023, quando oito ataques foram computados. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP).

Dias depois, o líder do tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina, também investigado por financiar ataque contra uma agência bancária do município de Cafarnaum, em maio, foi alcançado também em São Paulo pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin). Em fevereiro, na cidade de Lauro de Freitas, equipes da Polícia Civil também alcançaram um integrante de um grupo responsável por ataques contra instituições financeiras e roubos a carros-fortes no Recôncavo.