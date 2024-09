SALVADOR

SAC Comércio terá atendimento de serviços da Previdência Social

Expectativa é de realizar 24 atendimentos por dia

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 20:29

SAC Comércio Crédito: Divulgação

Emissão de extratos, certidões e entrega de documentos complementares para requerimentos de benefícios: esses são alguns dos serviços disponíveis à população na unidade da Previdência Social, que será inaugurada nesta sexta-feira (6). O atendimento será realizado no SAC Comércio, no Instituto do Cacau, a partir da próxima segunda-feira (9), sempre das 7h às 16h, por ordem de chegada. A expectativa é de realizar 24 atendimentos por dia.

A ação faz parte de uma retomada da parceria entre o INSS e a Secretaria da Administração da Bahia (Saeb), através do SAC, para a ampliação do número de pontos e descentralização do atendimento da Previdência Social na Bahia. Atualmente, está em funcionamento uma agência do INSS no posto SAC Salvador Shopping, além da previsão de uma unidade na Central de Atendimento à Pessoa com Deficiência, que será inaugurada no SAC Shopping da Bahia.