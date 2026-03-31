MUTIRÃO

SAC emite de graça nova carteira de identidade para pessoas autistas em abril

Ação exclusiva acontece nos postos SAC Salvador Shopping, Bela Vista, Lauro de Freitas e Camaçari; ação acontece durante quatro sábados do mês

Maysa Polcri

Publicado em 31 de março de 2026 às 14:21

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Quatro unidades do SAC, distribuídas em Salvador e Região Metropolitana, receberão uma ação exclusiva para pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O projeto Hora Azul acontece durante os quatro sábados do mês de abril.

Os postos SAC dos shoppings Salvador Shopping, Bela Vista, Camaçari (Boulevard Shopping) e Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia) vão abrir de 8h às 9h, para o serviço gratuito da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) somente ao público TEA. A ação terá início neste sábado (4).

O atendimento será realizado após agendamento prévio através do call center do SAC: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Além deste sábado (4), a terceira edição do Hora Azul vai acontecer também nos dias 11, 18 e 25 de abril. Para tirar a CIN é necessário apresentar certidão de nascimento original.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Sob o lema “O Lugar de Autista é em Todo Lugar", o projeto Hora Azul foi desenvolvido pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Diversidade (CPAD) do SAC.

Nova identidade

O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer a CIN, é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.