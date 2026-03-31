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SAC emite de graça nova carteira de identidade para pessoas autistas em abril

Ação exclusiva acontece nos postos SAC Salvador Shopping, Bela Vista, Lauro de Freitas e Camaçari; ação acontece durante quatro sábados do mês

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de março de 2026 às 14:21

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Quatro unidades do SAC, distribuídas em Salvador e Região Metropolitana, receberão uma ação exclusiva para pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O projeto Hora Azul acontece durante os quatro sábados do mês de abril. 

Os postos SAC dos shoppings Salvador Shopping, Bela Vista, Camaçari (Boulevard Shopping) e Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia) vão abrir de 8h às 9h, para o serviço gratuito da primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) somente ao público TEA. A ação terá início neste sábado (4). 

O atendimento será realizado após agendamento prévio através do call center do SAC: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). Além deste sábado (4), a terceira edição do Hora Azul vai acontecer também nos dias 11, 18 e 25 de abril. Para tirar a CIN é necessário apresentar certidão de nascimento original.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Sob o lema “O Lugar de Autista é em Todo Lugar", o projeto Hora Azul foi desenvolvido pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Diversidade (CPAD) do SAC. 

Nova identidade 

O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer a CIN, é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

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