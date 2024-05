SOLIDARIEDADE

SAC recebe doações para população gaúcha; veja o que pode doar

Projeto SAC Solidário – SOS Rio Grande do Sul realiza arrecadações nos 84 postos fixos da Rede, distribuídos em 70 municípios baianos

Publicado em 16 de maio de 2024 às 18:41

Crédito: Ascom Saeb

O projeto SAC Solidário – SOS Rio Grande do Sul colocou os 84 postos fixos da Rede SAC, distribuídos em 70 municípios da Bahia, como pontos de coleta de doações. As arrecadações começaram a partir desta quinta-feira (16) e depois vão chegar ao sul do país através dos Correios.

Qualquer pessoa pode se dirigir a um posto SAC na capital, Região Metropolitana de Salvador (RMS) ou no interior e fazer doações.

Os donativos devem ser:

água mineral;

alimentos da cesta básica;

fraldas (geriátrica e infantil);

itens de limpeza (sabão em barra, sacos de lixo, panos, luvas, escovas de limpeza e esponjas);

itens de higiene pessoal;

e ração para pets.

Para a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios, a participação da Rede SAC nessa corrente do bem, em favor da população gaúcha, amplia a capacidade de arrecadação, considerando a capilaridade do SAC em todo o Estado. “É importante frisar que estamos falando de vidas que necessitam da nossa compaixão, apoio, acolhimento e ajuda. Essa ação fortalece o espírito solidário do povo baiano, trazendo a conscientização acerca da importância de nos unirmos enquanto cidadãos de bem, doando o melhor de nós nesta difícil missão”, destaca.