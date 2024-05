POLÍTICA

Saiba como as eleições funcionam nas cidades que podem ter segundo turno

A cidade de Camaçari, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), entrou para o grupo seleto de cidades que podem ter segundo turno nas eleições municipais deste ano. Isso porque o município alcançou a marca de mais de 202 mil eleitores, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A Constituição Federal prevê a possibilidade de segundo turno em regiões com mais de 200 mil eleitores para o cargo de prefeito e, nas eleições gerais, para os postos de governador e presidente da República.

O analista do TRE-BA, Jaime Barreto, explica que um segundo turno acontecerá caso nenhum candidato a prefeito alcance a marca de 50% dos votos mais 1. Nessa situação, os dois postulantes mais votados no primeiro turno competirão na segunda etapa. “O segundo turno tem importância para apurar melhor a vontade do eleitor, evitar que um candidato com alta rejeição, por exemplo, seja o vencedor”, ressalta Barreiros.