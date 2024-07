CÃO AMIGO

Saiba onde adotar vira-lata em Salvador

A mistura de raças é a situação mais presente em abrigos da capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de julho de 2024 às 06:00

Instituto Patruska Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Eles são dóceis, amigáveis e, sobretudo, gratos por quem lhes oferece um lar com cuidado e afeto. Apesar das características, os cães sem raça definida (SRD), o famoso vira-lata é o cachorro menos desejados dos 710 cães abrigados com protetores em Salvador.

O CORREIO conversou com três abrigos que ofertam animais resgatados das ruas para adoção. O processo, geralmente, inclui o preenchimento de formulários e entrevistas para certificação do compromisso de cuidado com o pet.

Veja lugares em Salvador para adotar vira-latas

Instituto Patruska

No abrigo, os cães recebem todos os primeiros atendimentos específicos para animais resgatados de situação de vulnerabilidade. “Existem clínicas parceiras do Instituto Patruska que, muitas vezes, recebem esses animais, dão os primeiros atendimentos, consulta, exame e tudo que a ONG paga pelo atendimento. As cirurgias ocorrem por meio de doação de voluntários”, diz a fundadora, Patruska Barreiro.

Para adotar, é possível entrar em contato através do WhatsApp 71 99601450 ou pelo instagram @institutopatruska.

Abrigo Agapa

"Eu mesma dou socorro, limpo e chamo uma médica veterinária para colher o sangue dele e dar uma olhada no meu trabalho", conta a protetora Ângela Gomes. O abrigo fica localizado no bairro de São Cristóvão e pode ser acionado através do perfil no Instagram @abrigoagapa.

Abrigo São Francisco de Assis (ABPA)