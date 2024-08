É NESTE DOMINGO

Saiba onde consultar horário e local de prova do Enem dos concursos

Concurso Público Nacional Unificado acontece neste domingo (18), três meses após a primeira data prevista

Larissa Almeida

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 06:00

Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar Crédito: Adenilson Nunes/SecomLocal Av. Prof. Pinto de Aguiar, Pituaçu/ Agência Brasil

Mais de 162 mil baianos que vão fazer o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido também como ‘Enem dos Concursos’, no próximo domingo (18), precisam estar atentos ao horário, local de prova, exigências, permissões e proibições do processo seletivo. O exame, que será dividido em dois turnos, dá possibilidade de concorrer a 6.640 vagas para 21 órgãos públicos em todos os estados do Brasil com salários que vão de R$ 4.407,90 até R$ 22.921,70. Confira abaixo tudo que você precisa saber para não faltar nada no dia da prova:

Consulta do local de realização de prova

O processo é feito na Área do Candidato, na mesma página da internet em que o candidato realizou a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, incluindo número do CPF e senha cadastrados.

Exigências

Documento de identificação original com foto;

No caso dos documentos digitais, conforme o edital, o candidato deverá acessar o aplicativo no momento da identificação, que ocorrerá na entrada da sua sala. Não será aceito print;

Caneta preta para a realização da prova;

Guardar todos os aparelhos eletrônicos desligados no porta-objetos, que serão identificados e lacrados;

Guardar o porta-objetos lacrado embaixo da carteira, na bolsa ou mochila do candidato;

Acionar o fiscal, em caso de desejo de usar o banheiro;

Antes de levantar-se do assento, após início do exame, é necessário fechar a prova e a deixar sobre a carteira.

Proibições

Permanência de caneta azul, lápis, borracha e outros materiais na mesa do candidato durante a prova;

Comunicação de qualquer natureza com outro participante durante a prova;

Uso de relógio de qualquer tipo;

Uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro) ou protetores auriculares;

Usar banheiro no local de aplicação após o término das provas.

Sair com bolsa, mochila ou envelope porta-objeto para o banheiro, sob pena de eliminação.

Permissões

Levar lanche, desde que as embalagens dos alimentos estejam lacradas;

Levar água, de preferência em garrafas transparentes e sem rótulo

Provas

Para todos os blocos temáticos, as provas serão realizadas no dia 18 de agosto, em dois turnos. No turno da manhã, os candidatos realizarão as provas de conhecimentos gerais (nível superior) ou Língua Portuguesa (nível médio) e a prova discursiva (nível superior) ou de redação (nível médio). No turno da tarde, os candidatos realizarão as provas de conhecimentos específicos (nível superior) ou Noções de Direito, Matemática e Realidade Brasileira (nível médio). Confira o esquema abaixo:

Turno matutino

Língua Portuguesa e Redação (nível intermediário) – 20 questões

Conhecimentos Gerais e Discursiva (nível superior) – 20 questões

Horários

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início das provas: 9h

Término das provas: 11h30

Duração da prova: 2h30

Turno vespertino

Noções de Direito, Matemática e Realidade Brasileira (nível intermediário) – 40 questões

Conhecimentos Específicos (nível superior) – 50 questões

Horários

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início das provas: 14h30

Término das provas: 17h30* / 18h

Duração da prova: 3h30

*Horário de término para o bloco temático 8 (nível intermediário)