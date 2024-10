PROVAS EM NOVEMBRO

Saiba onde encontrar aulões para se preparar para o Enem 2024

CORREIO separou opções de aulas em Salvador e no interior do estado

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 05:00

O professor Noslen Borges participa de evento estadual no Parque de Exposições Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Realizado nos dias 3 e 10 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a grande oportunidade para os jovens que desejam ingressar na universidade. Pensando nisso, o CORREIO separou aulões gratuitos para os estudantes que querem reforçar a preparação para as provas. Confira as opções:

Red Max - Redação Máxima

Com foco na redação, o Red Max será realizado na Unime de Lauro de Freitas neste sábado (19) em dois turnos. Pela manhã, as aulas acontecem das 8h30 às 12h. Já no período da tarde, o evento é realizado entre 14h30 e 17h. Os estudantes também terão uma revisão de disciplinas como História e Literatura para ampliar o repertório de escrita. Os interessados devem se inscrever pelo formulário.

Aulão do ENEM (Alagoinhas)

Organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o evento será realizado na sede da instituição, na Praça Barão do Rio Branco, no Centro. Os alunos terão acesso a dicas para melhorar a qualidade da redação no exame. O aulão acontece no neste sábado (19), e os interessados podem se inscrever pelo Sympla.

Aulão Enem - Geração Mil

As aulas ocorrerão das 8h às 17h da próxima terça-feira (22) na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Durante a manhã, os estudantes terão acesso a conteúdos de Linguagens, Humanas e Redação. As aulas do período da tarde abordarão temas de Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Biológicas. Os ingressos custam R$ 35 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Mega Aulão IngreSSAr

Realizado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), o evento será realizado no Centro de Convenções, na Boca do Rio, no dia 26 de outubro, das 8h às 17h. As aulas serão ministradas por professores de cursinhos da capital baiana e conta com dicas de estudo, revisão de conteúdos e espaço para os estudantes tirarem dúvidas com os docentes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através de formulário.

Aulão Enem da Land School

Organizado pela Gurilândia (Land School) no dia 26 de outubro, das 9h às 12h, o evento conta um aulão preparatório para o exame, além de música ao vivo. A escola fica na Rua José Wilson de Vasconcelos, no bairro da Federação. O aulão é gratuito, e a inscrição pode ser feita no Sympla.

Aulão do ENEM (Feira de Santana)

Organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o evento será realizado na sede da instituição, na Avenida Eduardo Fróes da Mota, no bairro do Campo Limpo. Os alunos terão acesso a dicas para melhorar a qualidade da redação no exame. O aulão acontece no dia 26 de outubro, e os interessados podem se inscrever pelo Sympla.

Cine Aulão Enem

O evento é realizado pela Unijorge nos dias 2 e 9 de novembro, véspera dos exames. As aulas acontecerão no cinema do Salvador Shopping, das 7h30 às 12h. No primeiro fim de semana serão abordados os assuntos de Linguagens e Ciências Humanas, com os temas Matemática e Ciências da Natureza ficando para o sábado seguinte. As inscrições são gratuitas e sujeitas a lotação do espaço. Interessados devem se inscrever pelo formulário.