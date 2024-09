6 DO 9

Saiba por que 6/9 é considerado o Dia do Sexo

A data foi criada como propaganda de preservativo, mas foi ressignificada, diz psicóloga

V Vitor Rocha

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 07:00

Sex shop Crédito: Shutterstock

Criado em 2008 para uma campanha publicitária de preservativos da marca Durex, o Dia do Sexo, comemorado nesta sexta-feira (6), sempre foi tratado como motivo de celebração para casados e solteiros. No entanto, para a sexóloga Magali Tourinho, do Instituto de Sexologia da Bahia (Insexba), a data foi ressignificada como símbolo de conscientização sexual.

"Hoje o Dia do Sexo vai além da campanha do preservativo para prevenção das ISTs e como método contraceptivo. Ela é um chamariz para que as pessoas cuidem das questões relacionadas às inadequações e disfunções sexuais que acabam adoecendo o par", diz Magali. Ela acrescenta que a data foi pensada para o dia 6 de setembro por conta da posição "69", em que "os parceiros podem proporcionar prazer mútuo com o mesmo estímulo que é o sexo oral".

A sexóloga declara que a data é importante para a reflexão sobre mitos e crenças erradas em relação à sexualidade. "Um dos motivos de tantos abusos, claro que tem pessoas doentes, mas tem também a minha falta de posicionamento, a minha falta de entendimento sobre a importância da sexualidade na minha vida", opina. Magali ressalta que esses abusos não envolvem casos mais graves, como o estupro, mas dizem respeito à falta de harmonia entre os parceiros em seus relacionamentos.