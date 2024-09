ECONOMIA

Saiba quais são as 17 baianas no ranking das maiores empresas do Brasil

Ranking Exame Melhores e Maiores 2024 apontou as mil maiores empresas do Brasil

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 20:54

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Foi divulgado nesta quarta-feira (18) o ranking Exame Melhores e Maiores 2024, que apontou as mil maiores empresas do Brasil. Destas, 17 possuem a sede principal na Bahia.

Entre as baianas, a que mais se destacou foi a Coelba, que atingiu a posição 87 no ranking nacional graças às receitas de R$ 15 bilhões em 2023.

Já as cinco maiores do país são Petrobras; JBS; Banco do Brasil; Raízen Combustíveis; e Itaú Unibanco. O ranking completo pode ser verificado no site da Exame.

Veja as empresas da Bahia listadas no ranking, o setor e a respectiva receita, além da posição no ranking nacional:

87 Coelba – Energia – R$ 15.159.000

115 Larco Comercial – Petróleo e Químico – R$ 11.016.462

194 Cibrafertil – Agronegócio – R$ 6.764.521

302 Atakarejo – Atacado e Varejo – R$ 3.723.056

342 LM Transportes – Transporte, Logística e Serviços Logísticos – R$ 2.963.057

376 Ferbasa – Siderurgia, Mineração e Metalurgia – R$ 2.435.135

419 Lojas Le Biscuit – Atacado e Varejo – R$ 2.087.226

439 Deten Química – Petróleo e Químico – R$ 1.943.876

446 Veracel Celulose – Papel e Celulose – R$ 1.925.360

559 SLC Centro-Oeste – Agronegócio – R$ 1.276.098

603 CCR Metrô Bahia – Transporte, Logística e Serviços Logísticos – R$ 1.080.218

673 Vulcabras BA – Moda e Vestuário – R$ 801.696

752 Tronox Pigmentos Do Brasil – Petróleo e Químico – R$ 575.420

764 Agrovale – Agronegócio – R$ 533.701

767 SLC-MIT – Agronegócio – R$ 532.778

862 Desenbahia – Participações e Mídia – R$ 284.891