Saiba quais são os passeios mais procurados pelos baianos no Chile

Estações de esqui e lagos são destinos mais requitados pelos visitantes do país andino

Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de julho de 2024 às 16:44

Arquipélago de Madre de Deus, na patagônia chilena. Crédito: HO / CENTRE TERRE ASSOCIATION / AFP

Vínicolas, museus, parques e montanhas: essas são algumas das opções para o turista que vai visitar a cidade de Santiago, no Chile. Para os baianos, a capital chilena se tornou uma nova opção ainda mais viável após a retomada da operação de voos diretos para Salvador nesta segunda-feira (1).

Em terras chilenas, os turistas também podem aproveitar paraísos naturais com a Patagônia chilena, o deserto do Atacama, além das comunas de Valparaíso e Viña del Mar. De acordo com dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil foi o segundo país que mais enviou turistas para o país andino em 2023.

Segundo Maria Ângela Carvalho, diretora da HappyTour e vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens na Bahia (Abav-BA), a expectativa é que a nova rota aumente a procura de viagens para a capital chilena pelos baianos. “Essa linha vai facilitar a nossa operação porque os clientes não precisarão fazer conexão para viajar. Muitas pessoas optam por ir para Buenos Aires devido à existência do voo direto e agora a demanda deve aumentar”, afirma.

Entre os passeios mais procurados, ela destaca as regiões de montanha, como o Valle Nevado, bastante procurado durante o inverno chileno e as regiões dos lagos andinos. “O Chile é conhecido por ter as melhores estações de esqui da América Latina incrementando a demanda por essa experiência. Já as regiões de lagos são procuradas por serem verdadeiros paraísos naturais”, diz.

A comerciante Valquíria Viana, 43 anos esteve no Salvador Bahia Airport na manhã desta segunda-feira (1) e foi uma das primeiras passageiras da nova rota. Acompanhada da família, ela pretende aproveitar o inverno nas montanhas chilenas. "É o meu primeiro voo para o Chile e foi uma surpresa saber que somos os primeiros. Estamos indo para o Valle Nevado para aproveitar o frio, que eu adoro, esquiar e viver novas aventuras", relata.

Interessados em visitar Santiago podem comprar as passagens no site da SKY Airline, responsável pela operação do trajeto. O trajeto ida e volta custa R$ 1.777, variando de acordo com a taxa de câmbio. Quem adquirir as passagens até a próxima quinta-feira (4) terá 28% de desconto, com tarifas de até R$ 585 por trecho. O translado é feito em duas frequências semanais, com saídas às segundas e sextas.