Companhia inaugura voo direto de Salvador para o Chile com tarifas a partir de R$ 585 por trecho

Quem adquirir as passagens até a próxima quinta-feira (4) terá 28% de desconto

Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de julho de 2024 às 12:46

Avião da Sky Crédito: Divulgação

Patagônia, Atacama, Vina del Mar: esses são alguns paraísos chilenos que os baianos podem acessar através de Santiago, capital do país andino, que passa a receber vôos diretos de Salvador, a partir desta segunda-feira (1). O primeiro vôo do novo percurso chega do Chile às 12h30 e a primeira saída da capital baiana está prevista para às 13h30.

O translado será feito em duas frequências semanais, com saídas às segundas e sábados, com expectativa de levar até 3000 passageiros mensalmente. O trajeto ida e volta custa R$ 1777,00, variando de acordo com a taxa de câmbio. Quem adquirir as passagens até a próxima quinta-feira (4) terá 28% de desconto, com tarifas de até R$ 585 por trecho através do site www.skyairline.com/es/brasil.

Os passageiros também terão opcões de vôos aos domingos e terças com escala em Montevidéu, no Uruguai. A linha será operada pela empresa chilena SKY Airlines, que já atua no Aeroporto de Salvador em conexões com a capital uruguaia. Segundo o gerente de estratégia, rede e alianças da empresa, Julio Solar, a expectativa é reduzir o tempo de viagem em cerca de duas horas.

"Já operamos esse vôo com conexão em Montevideo com duração entre 7h30 e 8h. Caso a conexão fosse feita em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o tempo aumentava para 10h. Nós esperamos reduzir esse tempo para seis horas com esse translado direto. Esse vôo gera im pelo fluxo não apenas de passageiros, mas também de cargas, que podem sair do Chile em direção ao pacífico e ser um aporte para ambas as economias", afirmou.

Ainda segundo Julio, o foco dessa nova operação é a temporada de inverno chilena, entre os meses de julho e setembro e que é marcada pelo alto fluxo de brasileiros no país. Ainda não há informações sobre como funcionará o esquema de vôos após o final da temporada, mas ele estima que a empresa deve vender cerca de 1 milhão de assentos em vôos do Brasil em direção à terras chilenas nesse ano.

O vôo desta segunda marca o retorno da linha Salvador-Santiago, que operou durante o ano de 2019 e foi interrompida após o início da pandemia de Covid-19, em 2020. Segundo o CEO da Vinci Airports, que opera o equipamento, o retorno de percurso abre portas para o intercâmbio turístico e comercial entre a Bahia e o país sul-americano.