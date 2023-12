Saiba quais serviços são oferecidos na Casa da Mulher Brasileira

CMB conta com dez serviços voltados para o bem-estar das mulheres. Crédito: Betto Jr./SECOM

Na manhã desta terça-feira (19), Salvador recebeu a Casa da Mulher Brasileira, localizada na Avenida Tancredo Neves, no bairro Caminho das Árvores. O equipamento tem como objetivo integrar serviços para atendimento e acolhimento de mulheres, com atividades como atendimento psicológico e fomento à autonomia econômica, além de recursos para o combate à violência.



O centro foi construído através de uma parceria entre os governos Municipal, Estadual e Federal. É o primeiro a ser entregue no terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro do tipo na Bahia. A proposta das Casas da Mulher Brasileira nasceu em 2014, ainda durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Sete delas foram inauguradas em outros estados nesse período.

A unidade de Salvador conta com dez serviços voltados para o combate à violência contra a mulher e o acolhimento dessas mulheres. A secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Elisangela Araújo (PT), explica o processo que acontece quando uma mulher chega na CMB. “Quando ela entra, faz uma triagem. Depois, um atendimento psicossocial para entender o que ela precisa. Então, tem à sua disposição a Deam [Delegacia Especial de Atendimento à Mulher], a Promotoria Pública e a Defensoria Pública, a Ronda Maria da Penha, uma brinquedoteca para as que vêm com crianças e um alojamento para ficar por 48 horas, por exemplo”, diz a secretária.

Além disso, é disponibilizado juizado especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, auxílio especial em transportes caso ela precise se deslocar, atenção à saúde em parceria com a Secretaria de Saúde (Sesab), posto do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e programas para autonomia econômica.

O equipamento conta com recursos como salas de atendimento em grupo e atendimento individual, psicólogas, assistentes sociais, salas de reunião e refeitórios, distribuídos em três blocos.

Além dos serviços encontrados no próprio centro, as mulheres têm ainda a possibilidade de fazer interlocuções com outras necessidades que tiver. Segundo Araújo, isso faz parte de uma abordagem de prevenção.

“Vamos trazer para cá o Sine [Sistema Nacional de Emprego], para oferecer oportunidades de emprego e capacitação onde essas mulheres estão inseridas, além de fazer parcerias com empresas. Porque, muitas vezes, ela tem que deixar a casa, deixar a cidade dela, deixar o emprego, tudo para poder ela ser salva dessa violência, para não chegar a ser vítima de um feminicídio. Se a gente trabalha na prevenção, tem outra perspectiva para a vida dessa mulher”, diz.